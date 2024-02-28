«Интер» — «Аталанта»: Миранчук появится на поле с первых минут

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо. Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Андреа Коломбо, а помогать ему будут Алессандро Ло Чичеро и Андреа Дзингарелли. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Интер»: Зоммер, Павар, де Врей, Бастони, Дармиан, Димарко, Барелла, Мхитарян, Аслани, Мартинес, Арнаутович.

«Аталанта»: Карнесекки, Джимсити, Колашинац, Хатебур, Скальвини, Дзаппакоста, Эдерсон, Копмейнерс, Де Кетеларе, Пашалич, Миранчук.

На данный момент после 25 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» является лидером чемпионата с 66 набранными очками. «Аталанта» после такого же количества проведённых игр находится на пятом месте с 46 очками.