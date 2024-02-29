Гасперини — о поражении: мы играли в аномальном матче против великолепного «Интера»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромное поражение в матче с матче 21-го тура Серии А с миланским «Интером» (0:4).

«Первый тайм прошёл хорошо. Я не могу назвать даже второй тайм плохим, просто после пропущенных голов начались замены и игра превратилась для нас в тренировку. Я даже не думаю, что третий гол забили бы на тренировке. Это не был матч Серии А, хотя у меня осталось ощущение, что мы в порядке. Конечно, хотелось увидеть результат, но его в этот раз не было.

Мы играли против великолепного «Интера», но в очень аномальном матче. Разве вы не почувствовали, что это аномалия? Возможно, это почувствовал только я… Сохраняем в архив эту игру и готовимся к следующей», — приводит слова Гасперини La Gazetta dello Sport.

Отметим, что Алексей Миранчук появился в старте и был заменён на 57-й минуте матча.

На данный момент после 26 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» является лидером чемпионата с 69 набранными очками. «Аталанта» после такого же количества проведённых игр находится на пятом месте с 46 очками.

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