Хавбек «Ливерпуля» Эллиот высказался о матче с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 Кубка Англии

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Англии, после которой соперником мерсисайдцев в турнире станет «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» – очень сильный клуб. Но игры идут одна за другой. Сейчас мы не думаем о матче с «Юнайтед», есть другие важные встречи, прежде чем мы сойдёмся в 1/4 финала Кубка Англии. Для нас сейчас важен каждый матч», – приводит слова Эллиота BBC.

Напомним, четвертьфинальный матч Кубка Англии пройдёт 16 марта на «Олд Траффорд».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого года обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

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