Руни: в ближайшие 10 лет планирую возглавить «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни рассказал о желании в будущем возглавить одну из этих команд.

«Я определённо хочу вернуться к тренерской работе. В «Бирмингеме» меня постигла неудача, но я боец и хочу вернуться к тренерству. Часть работы тренера связана с увольнениями и неудачами. Важно то, как ты будешь справляться с этим.

Возможно, для назначения в «Бирмингем» было не самое подходящее время, болельщики не принимали меня с самого первого дня. Но моя цель состоит в том, чтобы работать в английской Премьер-лиге. «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» — это работа мечты. Надеюсь, в ближайшие 10 лет планы осуществятся и у меня появится возможность получить одну из лучших должностей», — приводит слова Руни BBC.

Напомним, последним местом работы Руни был «Бирмингем», откуда тренер был уволен в январе.

Руни является воспитанником «Эвертона», откуда перебрался в стан «красных дьяволов». В общей сложности англичанин сыграл за манкунианцев 559 матчей, в которых отметился 253 мячами и 145 голевыми передачами. Под конец карьеры Руни играл за «Эвертон», «Ди-Си Юнайтед» и «Дерби Каунти». Уже в качестве тренера англичанин был в «Дерби Каунти», «Ди-Си Юнайтед» и «Бирмингеме».

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