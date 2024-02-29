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Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями перед ответным кубковым матчем с «Атлетико»

Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями перед ответным кубковым матчем с «Атлетико»
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Главный тренер «Атлетик» (Бильбао) Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем ответном матче Кубка Испании с мадридским «Атлетико».

Первая игра завершилась победой «Атлетика» со счётом 1:0.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
29 февраля 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы побеждаем, но это не тот значительный результат, который окончательно определяет ход матча. Разница минимальна, и мы должны играть так, как будто это новая игра, как будто на табло 0:0.

Наш стиль не сильно меняемся от игры к игре. Иногда соперник навязывает свой футбол, как во втором тайме первого матча, но я не думаю, что завтра мы увидим совсем другой «Атлетик», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Встреча между командами состоится сегодня, 29 февраля, на стадионе «Сан-Мамес» в 23:30 по мск.

Первый финалист Кубка Испании уже известен. Им стала «Мальорка», обыгравшая в полуфинале «Реал Сосьедад» в серии пенальти.

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