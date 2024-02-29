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Вылетающий из Лиги 2 «Валансьен» вышел в полуфинал Кубка Франции впервые с 1970 года

Вылетающий из Лиги 2 «Валансьен» вышел в полуфинал Кубка Франции впервые с 1970 года
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Выступающий во французской Лиге 2 «Валансьен» победил на выезде в послематчевой серии пенальти «Руан» (1:1, пен. 4:2) в матче 1/4 финала Кубка Франции и пробился в полуфинал турнира. Его соперник на этой стадии станет известен позднее.

Кубок Франции . 1/4 финала
28 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Руан
Руан
Окончен
1 : 1
2 : 4
Валансьен
Валансьен
0:1 Ойевуси – 26'     1:1 Лоппи – 90+1'    

Это первый выход «Валансьена» в 1/2 финала Кубка Франции за последние 54 года, сообщает L'Equipe. В предыдущий раз этому клубу удалось достигнуть стадии полуфинала национального Кубка в сезоне-1969/1970.

«Валансьен» был основан в 1913 году, наивысшим достижением команды в Кубке Франции является участие в финале в сезоне-1950/1951 (поражение от «Страсбура» со счётом 0:3). В национальном чемпионате клуб из северного французского городка дважды выигрывал бронзовые медали в 1965-м и 1966-м годах.

В текущей турнирной таблице Лиги 2 «Валансьен» занимает последнее 20-е место, набрав 15 очков в 26 матчах. Отставание от зоны сохранения прописки во втором французском дивизионе составляет 15 очков.

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