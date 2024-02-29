Вылетающий из Лиги 2 «Валансьен» вышел в полуфинал Кубка Франции впервые с 1970 года

Выступающий во французской Лиге 2 «Валансьен» победил на выезде в послематчевой серии пенальти «Руан» (1:1, пен. 4:2) в матче 1/4 финала Кубка Франции и пробился в полуфинал турнира. Его соперник на этой стадии станет известен позднее.

Это первый выход «Валансьена» в 1/2 финала Кубка Франции за последние 54 года, сообщает L'Equipe. В предыдущий раз этому клубу удалось достигнуть стадии полуфинала национального Кубка в сезоне-1969/1970.

«Валансьен» был основан в 1913 году, наивысшим достижением команды в Кубке Франции является участие в финале в сезоне-1950/1951 (поражение от «Страсбура» со счётом 0:3). В национальном чемпионате клуб из северного французского городка дважды выигрывал бронзовые медали в 1965-м и 1966-м годах.

В текущей турнирной таблице Лиги 2 «Валансьен» занимает последнее 20-е место, набрав 15 очков в 26 матчах. Отставание от зоны сохранения прописки во втором французском дивизионе составляет 15 очков.