Второй тайм матча «Атлетик» — «Атлетико» начался позже из-за оказания медпомощи болельщику

В эти минуты идёт ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встречаются «Атлетик» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Начало второго тайма этой игры было задержано из-за того, что одному из болельщиков на стадионе стало плохо. Ему была оказана первая помощь, после чего его унесли с домашней арены «Атлетика» на носилках.

Напомним, на 13-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. На 42-й минуте преимущество «Атлетика» удвоил нападающий Нико Уильямс.

Первый полуфинальный матч завершился победой «Атлетика» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил нападающий Алекс Беренгер.

В 1/4 финала этого турнира мадридский клуб обыграл «Севилью» со счётом 1:0. В свою очередь, «Атлетик» одержал победу в матче с «Барселоной», обыграв сине-гранатовых в дополнительное время со счётом 4:2.