Аленичев: ситуация с Промесом может негативно сказаться на «Спартаке» в матче с «Зенитом»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал сложившуюся вокруг форварда красно-белых Квинси Промеса ситуацию.

«Конечно, негативно может сказаться ситуация, которая произошла с Промесом, который не может вылететь на игру. С Промесом один «Спартак», а без него — совершенно другой «Спартак». Даже если он прилетит, то не думаю, что он будет готов на 100%, поскольку эта негативная ситуация даст знать о себе. Мало верю в то, что «Спартак» выиграет. Но повторюсь: хотелось бы, чтобы «Спартак» хотя бы одно очко в Питере зацепил.

В футболе всякое случается. Бывают чёрные дни у команд, когда не идёт игра — имеем моменты, но не можем забить. Либо какое-то ранее удаление. Если такое случится по отношению к «Зениту», тогда, может быть, у «Спартака» будут шансы выиграть. Но не думаю, что такое произойдёт в Санкт-Петербурге. У «Зенита» с дисциплиной всё в порядке. И, наверное, свои три очка, на которые рассчитывает «Зенит» — они должны взять», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.