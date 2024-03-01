Нагорных: Борис Ротенберг был назначен заместителем генерального директора «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос об обязанностях Бориса Ротенберга в московском клубе. Напомним, Ротенберг завершил игровую карьеру в июле 2022 года и остался в структуре «Локомотива». С 2022 года он занимал должность директора департамента развития молодёжного футбола.

«За что в «Локомотиве» сейчас отвечает Борис Ротенберг? Его основная задача — развитие молодых игроков. Это серьёзное стратегическое направление деятельности клуба. Под руководством Бориса академия, молодёжка, команда девушек в академии, женская молодёжная команда. Два отделения — Черкизово и Перово. То есть блок работы достаточно основательный — как и его подход к работе.

На одном из последних советов директоров Ротенберг был назначен заместителем генерального директора клуба. А в настоящий момент (на 20 февраля. — Прим. «Чемпионата») находится на сборах молодёжной команды в Турции», — приводит слова Нагорных «Спорт-экспресс».