Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагорных: Борис Ротенберг был назначен заместителем генерального директора «Локомотива»

Нагорных: Борис Ротенберг был назначен заместителем генерального директора «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос об обязанностях Бориса Ротенберга в московском клубе. Напомним, Ротенберг завершил игровую карьеру в июле 2022 года и остался в структуре «Локомотива». С 2022 года он занимал должность директора департамента развития молодёжного футбола.

«За что в «Локомотиве» сейчас отвечает Борис Ротенберг? Его основная задача — развитие молодых игроков. Это серьёзное стратегическое направление деятельности клуба. Под руководством Бориса академия, молодёжка, команда девушек в академии, женская молодёжная команда. Два отделения — Черкизово и Перово. То есть блок работы достаточно основательный — как и его подход к работе.

На одном из последних советов директоров Ротенберг был назначен заместителем генерального директора клуба. А в настоящий момент (на 20 февраля. — Прим. «Чемпионата») находится на сборах молодёжной команды в Турции», — приводит слова Нагорных «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
«Динамо» — «Локомотив». Интереснее, чем «Зенит» — «Спартак»
«Динамо» — «Локомотив». Интереснее, чем «Зенит» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android