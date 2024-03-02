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«Милан» обыграл «Лацио» в концовке матча 27-го тура Серии А

«Милан» обыграл «Лацио» в концовке матча 27-го тура Серии А
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Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Милан». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу миланской команды.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 88-й минуте встречи единственный гол в матче забил нападающий гостей Ноа Окафор.

По ходу встречи были удалены три игрока «Лацио»: Лука Пеллегрини, Адам Марушич и Маттео Гендузи.

После 27 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 56 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей Серии А «Лацио» заработал 40 очков и расположился на восьмой строчке.

В матче первого круга чемпионата Италии «Милан» дома обыграл «Лацио» со счётом 2:0. В составе хозяев отличились нападающие Кристиан Пулишич и Ноа Окафор. Встреча состоялась 30 сентября 2023 года.

Италия - Серия А . 27-й тур
01 марта 2024, пятница. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 1
Милан
Милан
0:1 Окафор – 88'    
Удаления: Пеллегрини – 57', Марушич – 90+5', Гендузи – 90+6' / нет
Турнирная таблица Серии А
Календарь Серии А
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