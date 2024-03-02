«Милан» обыграл «Лацио» в концовке матча 27-го тура Серии А

Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Милан». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу миланской команды.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 88-й минуте встречи единственный гол в матче забил нападающий гостей Ноа Окафор.

По ходу встречи были удалены три игрока «Лацио»: Лука Пеллегрини, Адам Марушич и Маттео Гендузи.

После 27 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 56 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей Серии А «Лацио» заработал 40 очков и расположился на восьмой строчке.

В матче первого круга чемпионата Италии «Милан» дома обыграл «Лацио» со счётом 2:0. В составе хозяев отличились нападающие Кристиан Пулишич и Ноа Окафор. Встреча состоялась 30 сентября 2023 года.