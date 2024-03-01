«Лацио» может уволить Маурицио Сарри

«Лацио» рассматривает возможность увольнения главного тренера Маурицио Сарри. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (раннее Twitter).

Как сообщается, клуб ещё не принял окончательного решения относительно судьбы Маурицио Сарри, однако, поскольку на сегодняшний день результаты римского клуба выглядят неудовлетворительными, не исключается вариант, при котором «Лацио» прекратит сотрудничество с тренером по окончании сезона. Руководство римского клуба уже начало поиск потенциальных кандидатов

Напомним, Маурицио Сарри возглавил «Лацио» в июне 2021 года. Контракт тренера с клубом действует по 30 июня 2025 года. После 26 туров Серии А «Лацио» занимает восьмое место с 40 очками.