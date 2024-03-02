У «Реала Сосьедад» одна победа в девяти последних матчах сезона

Сегодня, 2 марта, состоялся матч 27-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Таким образом, «Реал Сосьедад» продолжает не самую лучшую серию матчей во всех турнирах. Команда из Сан-Себастьяна не выигрывает уже в трёх играх подряд. Более того, у клуба лишь одна победа в девяти последних матчах. В предыдущий раз «Реал Сосьедад» побеждал 18 февраля – тогда он в рамках чемпионата Испании переиграл «Мальорку» со счётом 2:1.

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После сегодняшнего матча в активе «Севильи» стало 27 очков. Команда поднялась на 14 строчку в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 40 очками идёт на седьмом месте.