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У «Реала Сосьедад» одна победа в девяти последних матчах сезона

У «Реала Сосьедад» одна победа в девяти последних матчах сезона
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Сегодня, 2 марта, состоялся матч 27-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
3 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Эн-Несири – 11'     2:0 Эн-Несири – 13'     2:1 А. Силва – 45+5'     3:1 Рамос – 65'     3:2 Мендес – 90+2'    

Таким образом, «Реал Сосьедад» продолжает не самую лучшую серию матчей во всех турнирах. Команда из Сан-Себастьяна не выигрывает уже в трёх играх подряд. Более того, у клуба лишь одна победа в девяти последних матчах. В предыдущий раз «Реал Сосьедад» побеждал 18 февраля – тогда он в рамках чемпионата Испании переиграл «Мальорку» со счётом 2:1.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После сегодняшнего матча в активе «Севильи» стало 27 очков. Команда поднялась на 14 строчку в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 40 очками идёт на седьмом месте.

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