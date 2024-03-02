Сергей Семак: не показалось, что была недооценка «Спартака», ребята старались

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ничейном результате в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Мне не показалось, что была недооценка. Ребята старались. Никто не выключался. Недонастроя я не видел. Старались. Но не хватило сегодня качества в завершении. Повлияла ли ничья «Краснодара?». Это невозможно проверить. Расхлябанности не было. Это футбол. Значит, не были лучше, чтобы победить», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.