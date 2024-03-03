«Пари НН» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

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Сегодня, 3 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между командой «Пари Нижний Новгород» и воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Боженов, Кучаев, Марадишвили, Ермаков, Майга, Боселли.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Якимов, Мендель, Аппаев.

В данный момент нижегородцы находятся на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 18 проведённых матчах. Воронежцы располагаются на 11-й позиции с 21 очком после аналогичного количества встреч.