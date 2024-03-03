Виталий Дьяков: «Краснодар» без Кордобы более уязвим и не так хорош

Бывший центральный защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о важности нападающего Джона Кордобы для «Краснодара», борющегося за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сейчас всё зависит от самого «Краснодара», им приятно будет, если «Зенит» будет терять очки. Но в первую очередь им надо думать о своих результатах и матчах. Они сейчас на первом месте, и всё зависит от них самих, поэтому если они будут побеждать, то им будет безразлично, как будет играть «Зенит». Обидно, что они пропустили гол в самом конце. Эти два очка потом могут аукнуться им.

Кордоба – потеря для «Краснодара». Это его личная вина, надо думать головой, выплесни эмоции в раздевалке или дома, но не на футбольном поле. Поэтому Кордоба подвёл команду, и из-за его отсутствия «Краснодар» более уязвим и не так хорош», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Кордоба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.