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Канчельскис раскритиковал «Спартак» за качество газона на стадионе к возобновлению РПЛ

Канчельскис раскритиковал «Спартак» за качество газона на стадионе к возобновлению РПЛ
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Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о неготовности газона стадиона «Лукойл Арена» к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги.

«Молодцы, хорошо работают работники стадиона «Спартака» (смеётся). За это надо всех увольнять сразу, безответственные! Как так можно? Как подготавливались к возобновлению сезона? Таких нельзя подпускать близко к футболу, только так можно решить этот вопрос. Такой клуб, такой прекрасный стадион — и проблемы с полем. Ребят, вы сами видите, что вы творите? Это же ужас!

Почему нигде таких ситуаций в Европе я не видел? Почему только у нас такое происходит? Значит, надо в этом разобраться, кто за, что отвечает. Как это произошло. Типичная безалаберность», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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