«Балтика» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Балтика» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Мурилло, Флорес, Рыбчинский, Капленко, Бистрович, Ковалёв, Фамейе, Насименто Фернандес.

«Сочи»: Заболотный, Заика, Макарчук, Дркушич, Марсело, Сутормин, Кравцов, Пино, Юкич, Крамарич, Кордова.

После 19 туров чемпионата России «Балтика» набрала 13 очков и занимает 15-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Сочи» заработал 11 очков и расположился на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре сочинская команда выиграла у «Балтики» со счётом 2:0. Голами отметились нападающий Мартин Крамарич и защитник Ванья Дркушич.