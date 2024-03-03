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«Узнаем, как звучат голоса судей». Глава РПЛ Алаев — об озвучивании решений после VAR

«Узнаем, как звучат голоса судей». Глава РПЛ Алаев — об озвучивании решений после VAR
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о нововведении в чемпионате России, согласно которому судьи будут объявлять о принятых решениях после взаимодействия с системой VAR.

«Я не раз говорил, что судьи — часть игры. Чем открытее они будут, тем лучше. Я говорил это и продолжаю. Пока не понимаю, как это будет работать, но это шаг вперёд. В матче «Реал» — «Валенсия» был острый момент, выложили переговоры VAR, я смотрел. Хотя бы узнаем, как звучат голоса наших судей», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 возглавляет «Краснодар». Команда Владимира Ивича набрала 39 очков за 19 матчей. Второе место занимает «Зенит» (37), третье — «Динамо» (35).

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