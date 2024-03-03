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Глава РПЛ Алаев ответил, задевают ли его шутки про лигу уголовников

Глава РПЛ Алаев ответил, задевают ли его шутки про лигу уголовников
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил, раздражают ли его шутки про лигу уголовников.

«Что касается шутки про лигу уголовников, меня эти шутки не задевают. Давайте не будем вешать ярлыки на того же Промеса, а дождёмся окончания. Проще всего повесить, а потом может оказаться, что он невиновен», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее сообщалось, что Промес попал в ДТП во время зимних сборов в ОАЭ и скрылся с места аварии. Позднее футболист был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. До этого в Нидерландах Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее игрока приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

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