Артур: Халк сотворил невероятную историю в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Артур высказался о бывшем нападающем сине-бело-голубых Халке.

«Халк сотворил невероятную историю в «Зените». Я знаю, насколько он был важен для Санкт-Петербурга и клуба. Конечно, хочется отметиться чем-то подобным. Хочется быть чемпионом, достигать своих целей. Надеюсь, у меня это получится», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, по состоянию на текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 37 очков за 19 матчей. «Спартак» находится на четвёртой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.