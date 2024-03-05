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Артур: Халк сотворил невероятную историю в «Зените»

Артур: Халк сотворил невероятную историю в «Зените»
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Полузащитник «Зенита» Артур высказался о бывшем нападающем сине-бело-голубых Халке.

«Халк сотворил невероятную историю в «Зените». Я знаю, насколько он был важен для Санкт-Петербурга и клуба. Конечно, хочется отметиться чем-то подобным. Хочется быть чемпионом, достигать своих целей. Надеюсь, у меня это получится», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, по состоянию на текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 37 очков за 19 матчей. «Спартак» находится на четвёртой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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