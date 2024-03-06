Кирьяков: я влюбился в Санкт-Петербург и уже не могу представить жизни в другом месте

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о своей любви к Санкт-Петербургу.

«На самом деле довольно простая и банальная история. Супруга у меня питерская, но жили в Москве, в закрытом посёлке на Новой Риге. Подошло время устроить детей в садик. Был вариант поблизости, в Петрово-Дальнем. Там мне сказали, что решить вопрос может только губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Я его лично знаю, не раз играли вместе в футбол. Начал обзванивать его помощников с просьбой выделить мне два места. Но даже они не смогли этого сделать. Жена предложила поехать в Петербург — узнать, что и как. У неё квартира в центре.

И оказалось, что здесь проблем с детсадами вообще не существует. Ради детей переехали сюда. Я тогда работал в РФС, возглавлял юношескую сборную. Приходилось часто мотаться туда-сюда. Можно сказать, жил в «Сапсанах». Но мне здесь сразу очень понравилось. Некоторое время, конечно, перестраивался, но затем, скажу честно и откровенно, влюбился в этот город и уже не могу себе представить жизни в другом месте», — рассказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Кирьяков возглавил «Ленинградец» в июне 2021 года. В нынешнем сезоне питерский клуб занимает 14-е место в Первой лиге с 24 очками.