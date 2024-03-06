Кирьяков: игроки лучше поедут в Хабаровск, получая на 100 тысяч рублей больше, чем в Питер

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер «Ленинградца» из Первой лиги Сергей Кирьяков ответил на вопрос, тяжело ли пригласить качественного исполнителя в команду.

«Непросто. Был ряд ситуаций, когда вели переговоры, но в итоге не смогли дать то, что хотела другая сторона — представители игроков. Уровень зарплат в клубах, которые принято считать фаворитами, на порядок выше, чем у нас.

Я думал, что нескольких игроков всё-таки удастся заманить перспективой пожить в таком прекрасном городе. Но, поверьте мне, я в этом плане немножко разочаровался. Игроки лучше поедут в Саратов или Хабаровск, получая на 100-200 тысяч рублей больше. Исключение — только Макс Беляев.

Для меня самого приятной неожиданностью стало его согласие принять наши условия и помочь «Ленинградцу». Это вообще нонсенс. Окей, у него была непростая ситуация в последнее время: Беляев больше тренировался, чем играл, так как не хотел снижать амбиции по зарплате. Клуб перевёл его во вторую команду. Тем не менее я был уверен, что Макс найдёт себе более интересный в финансовом плане вариант. Когда мне сказали, что есть возможность пригласить Беляева, я ответил: делайте всё возможное и невозможное, чтобы этот игрок был у нас. Это исключение из правил. Может быть, ему понравилась наша совместная работа в Туле. Наверное, имела значение и возможность пожить в городе уровня Санкт-Петербурга — всё-таки человек много поиграл и наверняка неплохо заработал», — сказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.