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Кристиян Бистрович вспомнил, как Вернблум накричал на него на тренировке ЦСКА

Кристиян Бистрович вспомнил, как Вернблум накричал на него на тренировке ЦСКА
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Хорватский полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович вспомнил, как во время выступлений за ЦСКА на него накричал Понтус Вернблум.

«Вернблум всегда кричал на меня, хотя он кричал на всех. Помню, играем двухсторонку, я играл в опорной зоне. И два раза подряд мне дают пас, а я разворачиваюсь с мячом не по внешнему радиусу, как надо, а по внутреннему, из-за чего у меня отнимают мяч. После второго раза ко мне подошёл Вернблум и спокойно объяснил, что надо разворачиваться по внешней стороне. Я ему: «Хорошо, хорошо». И вот продолжаем играть, мне дают пас, и я снова повторяю ту же ошибку, и всё ― Понтус взорвался. Ох как он кричал: «Ну что я тебе говорил?!» Конечно, когда тебе 19 лет, а на тебя орёт Понтус ― это страшно», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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