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Брейдо: ЦСКА за деньги на матчи никогда не затаскивал массовку и не будет этого делать

Брейдо: ЦСКА за деньги на матчи никогда не затаскивал массовку и не будет этого делать
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Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что армейцы никогда не приглашали зрителей на игры в качестве массовки за денежное вознаграждение. Ранее в соцсетях появились предложения о подработке для желающих посмотреть футбольный матч ЦСКА — «Оренбург», который состоялся 2 марта, на стадионе «ВЭБ Арена».

«Безусловно, нужно объективно говорить о проблемах с посещаемостью, и клубы могут решать их по-своему с помощью разных инструментов, скажем так. Но ЦСКА за денежное вознаграждение на матчи никогда не затаскивал массовку и не будет этого делать», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Владимира Федотова встретятся с «Крыльями Советов» на выезде. Игра состоится 8 марта, стартовый свисток раздастся в 14:00 мск.

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