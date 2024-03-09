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Защитник «Динамо» Маричал оценил свои знания русского языка

Защитник «Динамо» Маричал оценил свои знания русского языка
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Уругвайский защитник московского «Динамо» Николас Маричал ответил на вопрос о знаниях русского языка.

«Лаксальт прекрасно говорит по-русски, а как дела с русским языком у меня? Ну, с Диего сложно тягаться (смеётся). У него отличный русский. Мой словарный запас позволяет мне общаться с партнёрами на поле, и это самое главное. А когда приезжает моя девушка, то старается научить меня английскому, потому что как раз учится на преподавателя», — приводит слова Маричала официальный сайт «Динамо».

Николас Маричал подписал контракт с «Динамо» в августе 2022 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний уругваец провёл 11 матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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