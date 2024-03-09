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Марсиньо: когда Халк приехал в «Зенит», в Бразилии все начали говорить об этой команде

Марсиньо: когда Халк приехал в «Зенит», в Бразилии все начали говорить об этой команде
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Бразильский новичок «Родины» Марсиньо считает, что двери для бразильцев в Российскую Премьер-Лигу открыл Халк, который в своё время перешёл из португальского «Порту», в петербургский «Зенит».

«Когда Халк приехал играть в Питер, все начали говорить у нас об этой команде. Так что она известна в Бразилии. Думаю, он открыл двери для бразильцев не только в “Зенит”, но и в Россию», — сказал Марсиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Марсиньо перешёл в «Родину» из кипрского «Пафоса» в феврале 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 500 тыс. В нынешнем сезоне бразилец не провёл ещё ни одного матча за новую команду.

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