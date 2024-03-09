Хави: сравнение Ямала с Месси? Не стоит этого делать, Лео — лучший игрок в истории футбола

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на слова мексиканского специалиста Хавьера Агирре, возглавляющего «Мальорку», который после очного матча команд в 28-м туре испанской Примеры (1:0) сказал, что вингер сине-гранатовых Ламин Ямал напоминает ему экс-нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

«Я понимаю это, но считаю, что их не следует сравнивать. Любой проиграет в сравнении с Месси. Мы говорим о лучшем игроке в истории этого вида спорта, его нельзя ни с кем сравнивать», — приводит слова Хави Managing Barca в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, в указанном матче 16-летний Ямал забил единственный гол, который стал победным для «Барселоны». В нынешнем сезоне вингер принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и семью результативными передачами.