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Бояринцев: с «Факелом» «Спартак» ждёт непростая игра

Бояринцев: с «Факелом» «Спартак» ждёт непростая игра
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о грядущем матче чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Факелом». Встреча состоится завтра, 10 марта.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
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«Факел» — команда не из лёгких. Это крепкий клуб. У Ташуева команда физически хорошо готова. «Спартак» с «Зенитом» первый тайм играл очень смело, был высокий прессинг, быстрая атака. С «Факелом» же будет позиционная оборона, которую надо будет вскрывать. Непростая игра ждёт «Спартак».

Пока не увидели атакующих действий «Спартака», но и «Зенит» соперник серьёзный. С «Факелом», может, покажут, что было на сборах. Тот же Угальде в некоторых эпизодах с «Зенитом» сыграл очень здорово, мастеровито. Может, оправдает вложенные средства в ближайших играх», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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