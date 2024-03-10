Джейми Каррагер поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал результат матча 28-го тура чемпионата Англии между его бывшим клубом и «Манчестер Сити», который завершился со счётом 1:1.

«Если вы сегодня за «Арсенал», вы думаете, что это идеальный результат. «Ливерпуль» будет думать точно так же через пару недель, когда «Сити» встретится с «Арсеналом».

«Арсенал» и «Ливерпуль» пытаются догнать «Сити». Это команда, которую ещё предстоит победить. «Сити» теряет очки здесь, и, похоже, если они и потеряют ещё, то в следующих трёх или четырёх матчах.

Несмотря на то что «Арсенал» лидирует, с точки зрения «Ливерпуля» я бы предпочёл, чтобы «Арсенал» вышел и победил на «Этихаде» или сыграл вничью. Конечно, не победа «Сити», потому что, глядя на последние пять матчей «Сити» в сезоне, можно подумать, что они наберут максимальное количество очков.

Если они больше не потеряют очков в следующих трёх или четырёх матчах, их будет трудно остановить», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После 28 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 64 очка и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ «Манчестер Сити» заработал 63 очка и располагается на третьей строчке. Турнирную таблицу возглавляет лондонский «Арсенал» (64 очка).