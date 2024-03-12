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Политано — о матче с «Барселоной»: мы отрабатывали пенальти, но надеемся победить раньше

Политано — о матче с «Барселоной»: мы отрабатывали пенальти, но надеемся победить раньше
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Полузащитник «Наполи» Маттео Политано высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» остаётся топ-командой с сильными игроками. В первом матче они доставили нам проблемы. В ответной игре будет очень трудно. Если будем сидеть в обороне, придется мучиться, потому что их сильная сторона – владение мячом.

Мы отрабатывали пенальти в конце тренировки в понедельник. Но надеемся победить до того, как дело дойдёт до них», – приводит слова Политано официальный сайт УЕФА.

Встреча на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится сегодня, 12 марта, начало в 23:00 мск. Первый матч завершился ничьей 1:1.

В групповом этапе «Наполи» занял второе место с 10 очками в группе С с «Реалом» (18 очков), «Брагой» (4 очка) и «Унионом» (2 очка).

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