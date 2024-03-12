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«Химки» — «Краснодар»: подмосковная команда увеличила преимущество

«Химки» — «Краснодар»: подмосковная команда увеличила преимущество
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В эти минуты проходит матч четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и «Краснодаром». Встреча проводится на стадионе «Арена Химки». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    

На 25-й минуте полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов открыл счёт, реализовав пенальти, и вывел свою команду вперёд.

На 57-й минуте защитник Олег Исаенко увеличил преимущество подмосковной команды. Ему ассистировал хавбек Илья Берковский.

Напомним, «Краснодар» вышел в плей-офф Пути регионов, заняв третье место в группе D Пути РПЛ. «Химки» в предыдущем раунде разгромили «Динамо» из Владивостока (4:0).

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