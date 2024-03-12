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Игрок «Химок» Исаенко рассказал об установке Талалаева на матч с «Краснодаром»

Игрок «Химок» Исаенко рассказал об установке Талалаева на матч с «Краснодаром»
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Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко рассказал, какую установку давал главный тренер команды Андрей Талалаев на матч четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром».

«Тренер настраивал. Он говорил, что это такой же обычный клуб, а мы со всеми можем играть. Они в короткий пас играют, тренер сказал, что мы своё забьём, если будут моменты», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 12 марта, «Краснодар» проиграл «Химкам» (0:2) и выбыл из турнира. «Химки» одержали победу благодаря голам полузащитника Хетага Хосонова и защитника Олега Исаенко. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    
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