Игрок «Химок» Исаенко рассказал об установке Талалаева на матч с «Краснодаром»

Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко рассказал, какую установку давал главный тренер команды Андрей Талалаев на матч четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром».

«Тренер настраивал. Он говорил, что это такой же обычный клуб, а мы со всеми можем играть. Они в короткий пас играют, тренер сказал, что мы своё забьём, если будут моменты», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 12 марта, «Краснодар» проиграл «Химкам» (0:2) и выбыл из турнира. «Химки» одержали победу благодаря голам полузащитника Хетага Хосонова и защитника Олега Исаенко. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.