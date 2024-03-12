«Барселона» первой в истории выпустила сразу двух игроков до 18 лет в старте в плей-офф ЛЧ

Сразу два молодых игрока в возрасте до 18 лет выйдут на поле в стартовом составе «Барселоны» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». С первых минут участие во встрече будут принимать вингер каталонцев Ламин Ямал и центральный защитник Пау Кубарси. Таким образом, «Барселона» стала первой в истории командой, выпустившей сразу двух игроков до 18 лет в стартовом составе в матче плей-офф Лиги чемпионов.

Ответный матч между «Барселоной» и «Наполи» состоится сегодня, 12 марта, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало встречи — в 23:00 мск.

В текущем сезоне Ямал провёл за «Барселону» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн. Цена Кубарси, в свою очередь, составляет € 1,5 млн. Защитник принял участие в 11 матчах своей команды во всех турнирах.