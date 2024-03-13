«Атлетико» М — «Интер»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся мадридский «Атлетико» и миланский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче «Интер» дома победил «Атлетико» с минимальным счётом 1:0. Встреча состоялась 20 февраля. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Победу «Интеру» принёс нападающий Марко Арнаутович. Он отличился на 79-й минуте.