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«Атлетико» М — «Интер»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

«Атлетико» М — «Интер»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся мадридский «Атлетико» и миланский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче «Интер» дома победил «Атлетико» с минимальным счётом 1:0. Встреча состоялась 20 февраля. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Победу «Интеру» принёс нападающий Марко Арнаутович. Он отличился на 79-й минуте.

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