Зырянов: для нас лучше, чтобы Абаскаль продолжил работу в «Спартаке» до конца чемпионата

Бывший футболист Константин Зырянов, занимающий должность советника председателя правления «Зенита», высказался о положении Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

«Для нас лучше, чтобы Абаскаль продолжал свою работу до конца чемпионата. Если сейчас Абаскаля убирать, в команду уже, футболистов новых никто не будет заводить», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» принял решение об увольнении главного тренера команды Абаскаля. Ему на замену рассматриваются сразу несколько кандидатур: Валерий Карпин из «Ростова», Артур Жорже из «Браги», Владимир Ивич и экс-тренер сборной России Станислав Черчесов. «Спартак» после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Уралом» на домашней арене.