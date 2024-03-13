Зырянов: «Зенит» — свой главный конкурент, «Динамо» — тёмная лошадка

Бывший футболист Константин Зырянов, занимающий должность советника председателя правления «Зенита», высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Главный конкурент «Зенита»? «Зенит». Кто на втором месте? Тоже «Зенит». «Динамо» или «Краснодар»? Ну, сейчас «Динамо» — это тёмная лошадка. Психология. Опять же, футболисты, которые пять раз становились чемпионами, им сложно найти мотивацию.

И каждый раз, когда они её будут находить, они должны находиться позади какой-то команды. Вот сейчас «Зенит» находится на первом месте. И им опять будет сложно. Чуть-чуть, но сложно. Будем надеяться, что они не послушают мои слова и доведут дело до чемпионства», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».