«Ахмат» не без труда обыграл «Волгарь» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Звершился матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались астраханский «Волгарь» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Центральный» в Астрахани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Ахмат» не без труда добыл победу — 2:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте счёт открыл нападающий грозненцев Иван Олейников. На 59-й минуте второй мяч «Ахмата» забил форвард Владимир Ильин. «Волгарю» удалось отыграть один мяч на 72-й минуте, отличился форвард Тимур Жамалетдинов. Матч так и завершился — победа «Ахмата» со счётом 2:1. Таким образом, «Волгарь» прекратил участие в текущем розыгрыше турнира.

Ранее «Ахмат» занял третье место в группе С, где соперниками были санкт-петербургский «Зенит», калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». В 1/8 финала Пути регионов «Волгарь» обыграл тольяттинский «Акрон» со счётом 1:0.