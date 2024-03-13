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Булыкин: Мурад Мусаев — не лучший вариант для «Краснодара»

Булыкин: Мурад Мусаев — не лучший вариант для «Краснодара»
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Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива», «Аякса» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» после увольнения Владимира Ивича может возглавить Мурад Мусаев.

«Я считаю, что Мурад Мусаев является не лучшим вариантом для «Краснодара». Тут больше всего зависит от того, какую стратегию хочет выбрать клуб: вернуться к линии Галицкого, когда команда развивает своих воспитанников, или же опять набирать непонятных иностранцев и не получать удовольствия от игры команды и развития клуба. Обидно за такой хороший клуб и за инфраструктуру команды. Хочется, чтобы шикарный стадион «Краснодара» радовал болельщиков, а академия клуба воспитывала своих классных футболистов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Мурад Мусаев ранее уже возглавлял «Краснодар».

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