Журналист De Telegraaf: Промес — позор голландского и российского футбола

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс отреагировал на ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом и назвал его позором голландского и российского футбола. Напомним, Промеса приговорили к 7,5 года тюрьмы в Нидерландах. Полтора года заключения игрок получил за поножовщину с двоюродным братом, ещё шесть лет — за контрабанду наркотиков.

«Конечно, Квинси Промес — позор голландского и российского футбола. Его история — яркий отрицательный пример. Но, к слову, Промес — не первый голландский футболист, который был замешан в подобном. Давида Мендеса да Силву приговорили к семи годам заключения за контрабанду кокаина», — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

Сейчас Промес находится в ОАЭ, где его задержали правоохранители. Изначально сообщалось, что Квинси попал в ДТП и скрылся с места аварии, из-за чего был задержан при попытке улететь в Россию, однако позже появилась информация, что полиция ОАЭ задержала футболиста по запросу Нидерландов.