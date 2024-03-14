Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист De Telegraaf: Промес — позор голландского и российского футбола

Журналист De Telegraaf: Промес — позор голландского и российского футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс отреагировал на ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом и назвал его позором голландского и российского футбола. Напомним, Промеса приговорили к 7,5 года тюрьмы в Нидерландах. Полтора года заключения игрок получил за поножовщину с двоюродным братом, ещё шесть лет — за контрабанду наркотиков.

«Конечно, Квинси Промес — позор голландского и российского футбола. Его история — яркий отрицательный пример. Но, к слову, Промес — не первый голландский футболист, который был замешан в подобном. Давида Мендеса да Силву приговорили к семи годам заключения за контрабанду кокаина», — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

Сейчас Промес находится в ОАЭ, где его задержали правоохранители. Изначально сообщалось, что Квинси попал в ДТП и скрылся с места аварии, из-за чего был задержан при попытке улететь в Россию, однако позже появилась информация, что полиция ОАЭ задержала футболиста по запросу Нидерландов.

Материалы по теме
«Для Промеса один выход — Нидерланды и тюрьма». У звезды «Спартака» всё плохо? LIVE
Live
«Для Промеса один выход — Нидерланды и тюрьма». У звезды «Спартака» всё плохо? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android