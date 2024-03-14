«Локомотив» — «Балтика»: Наир Тикнизян открыл счёт в матче

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встречаются «Локомотив» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На третьей минуте встречи игрок «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперёд.

Напомним, первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. В составе «Балтики» голами отметились Тигран Ованесян и Натан Гассама. У железнодорожников дубль оформил нападающий Тимур Сулейманов.

В рамках нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» и «Балтика» провели между собой один матч, в котором победу одержали красно-зелёные — 3:2.