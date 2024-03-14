Нагельсман – о Томасе Мюллере: он знает, какое важное значение имеет в команде

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал роль Томаса Мюллера в команде.

«В последнее время он много играет. Он знает, в чем заключается его роль, он знает, какое важное значение имеет в команде. Томас также мог бы довольствоваться местом на скамейке запасных, но он уже знает свою роль в «Баварии». Томас – игрок, у которого также есть роль вне поля. Он умный игрок, который сосредоточен не на себе, а на команде», – приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

В этом сезоне нападающий «Баварии» Томас Мюллер провел 31 матч и записал на свой счет четыре гола и восемь голевых передач. Немецкий форвард играет за сборную Германии с 2010 года. За это время Мюллер со своей национальной командой становился чемпионом мира и бронзовым призером, а также дважды занимал третье место европейских чемпионатов.