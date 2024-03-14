Игрок «Спартака» Литвинов: Промеса обсуждаем и переживаем — верим, что всё обойдётся

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом, который был задержан в ОАЭ.

«Промеса обсуждаем и переживаем. Верим, что всё обойдётся и в скором времени он вернётся в команду. Не знаю, возможно ли это — я же не разбираюсь в таких делах. Я читаю всё из прессы. Квинси — часть нашей семьи. Мы просто держим кулачки. Надеюсь, всё будет спокойно», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сейчас Промес находится в ОАЭ, где его задержали правоохранители. Изначально сообщалось, что Квинси попал в ДТП и скрылся с места аварии, из-за чего был задержан при попытке улететь в Россию, однако позже появилась информация, что полиция ОАЭ задержала футболиста по запросу Нидерландов.