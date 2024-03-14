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«Переполняют эмоции». Галактионов прокомментировал поражение «Локо» с игре с «Балтикой»

«Переполняют эмоции». Галактионов прокомментировал поражение «Локо» с игре с «Балтикой»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в ответной матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки калининградцев — 7:6.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
6 : 7
Балтика
Калининград
1:0 Тикнизян – 3'     1:1 Козлов – 53'    

«Сейчас переполняют эмоции. Сложно комментировать именно качество [игры]. Во‑первых, было вязкое поле, очень много единоборств. Забили быстрый мяч, но, к сожалению, опять пропустили гол со стандарта.

Замены были запланированы? Понятно, что не хотели менять Глушенкова, но он наелся. Переход на схему 4–4–2 и выход Сулейманова случились, так как Дзюба хорошо боролся, мы выпустили более агрессивного нападающего, чтобы ему помогать», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. Таким образом, «Локомотив» продолжит своё выступление в Пути регионов.

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