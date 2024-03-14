«Переполняют эмоции». Галактионов прокомментировал поражение «Локо» с игре с «Балтикой»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в ответной матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки калининградцев — 7:6.

«Сейчас переполняют эмоции. Сложно комментировать именно качество [игры]. Во‑первых, было вязкое поле, очень много единоборств. Забили быстрый мяч, но, к сожалению, опять пропустили гол со стандарта.

Замены были запланированы? Понятно, что не хотели менять Глушенкова, но он наелся. Переход на схему 4–4–2 и выход Сулейманова случились, так как Дзюба хорошо боролся, мы выпустили более агрессивного нападающего, чтобы ему помогать», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. Таким образом, «Локомотив» продолжит своё выступление в Пути регионов.