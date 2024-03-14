Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» в матче со «Спортингом» в Лиге Европы

Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» в матче со «Спортингом» в Лиге Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 марта, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в итальянском Бергамо состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Местная «Аталанта» на своём поле сыграет с португальским «Спортингом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой с первых минут на поле появится российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав «Аталанты»: Хуан Муссо, Берат Джимсити, Исак Хин, Сеад Колашинац, Эмиль Хольм, Мартен де Рон, Эдерсон, Митчел Баккер, Алексей Миранчук, Адемола Лукман, Джанлука Скамакка.

Состав «Спортинга»: Франко Израэль, Рикарду Эсгаю, Йерри Юсте, Матеус Рейс, Гонсалу Инасиу, Усман Дьоманде, Маркус Эдвардс, Мортен Юльманн, Педру Гонсалвеш, Франсиск Тринкан, Виктор Дьёкереш.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android