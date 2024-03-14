Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» в матче со «Спортингом» в Лиге Европы

Сегодня, 14 марта, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в итальянском Бергамо состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Местная «Аталанта» на своём поле сыграет с португальским «Спортингом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой с первых минут на поле появится российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.
Состав «Аталанты»: Хуан Муссо, Берат Джимсити, Исак Хин, Сеад Колашинац, Эмиль Хольм, Мартен де Рон, Эдерсон, Митчел Баккер, Алексей Миранчук, Адемола Лукман, Джанлука Скамакка.
Состав «Спортинга»: Франко Израэль, Рикарду Эсгаю, Йерри Юсте, Матеус Рейс, Гонсалу Инасиу, Усман Дьоманде, Маркус Эдвардс, Мортен Юльманн, Педру Гонсалвеш, Франсиск Тринкан, Виктор Дьёкереш.
- 14 марта 2024
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