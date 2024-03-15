Талалаев ответил, почему «Химки» преобразились после зимней паузы

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался об игре команды после зимней паузы. «Химки» выиграли два матча и возглавили турнирную таблицу Мелбет Первой лиги, а также выбили «Краснодар» (2:0) из Фонбет Кубка России.

«Почему «Химки» так преобразились после зимнего перерыва? У нас, на всякий случай, 16-я игра без поражений. То есть мы и до этого неплохо выглядели. В остальном спросите кого угодно из футболистов. Ответят: за счёт работы. Работают в клубе все. Пресс-служба — видите, как изменилась в лучшую сторону? Работает селекционный отдел замечательно. Взяли трёх сильных футболистов, не взяли только одного, но не очень сожалеем об этом.

Работают руководители клуба. Мы проводили сборы в отеле, где на два идеальных поля не было других команд. Плодотворно потрудились, выполнили всю программу. Единственная сложность – травмы. Пятеро получили повреждения, причём нехарактерные для футбола: то руки ломали, то ключицы. Ангина была серьёзная, пару недель пропустил человек… Так что всё за счёт работы.

Хотел бы похвалить наших болельщиков. Играли в Астрахани – слышали торсиду. Мы качественно играем, они качественно поддерживают. Вы видели: народ пошёл на футбол в Химках. Мы должны привлечь людей на трибуны своей работой, таков главный показатель успешности тренерского труда», — приводит слова Талалаева официальный сайт клуба.