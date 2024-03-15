Булыкин: забей Дзюба пенальти, не было бы плохого настроения. Теперь нет права на ошибку

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался по итогам игры 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между железнодорожниками и «Балтикой» (1:1, 6:7 по пенальти).

«Не получилось у «Локомотива» в матче с «Балтикой», хотя хорошо начали, забили гол. «Балтика» выглядела хорошо и билась до конца. Кубковые матчи всегда отличаются другим характером и настроем. Я думаю, то, что никто не вылетает из Кубка, тоже повлияло, потому что не было такого накала, как в матчах на вылет.

Понятное дело, что «Локомотив» сильнее и должен был лучше сыграть, но не получилось, такие игры бывают. В серии пенальти могли всё решить. Если бы Дзюба забил, не было бы такого плохого настроения. Теперь у команды будет настоящий Кубок без права на ошибку, поэтому «Локомотив» выбрал для себя сложный путь», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.