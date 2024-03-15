Андрей Талалаев: «Динамо» — грозная сила, «Зенит» это почувствовал

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» (2:0).

«Игра была обоюдоострая, но «Зенит» свои атаки доводил до входа в штрафную и удара по воротам, а «Динамо» – до ударов мимо ворот. В этом принципиальная разница. Есть ли у меня желание сыграть с «Динамо» в следующем раунде Кубка? Нет. Я увидел «Динамо» без Карраскаля. Могу сказать, что это грозная сила, «Зенит» во втором тайме это почувствовал», — приводит слова Талалаева Metaratings.

Напомним, матч между «Зенитом» и московским «Динамо» состоялся в среду, 13 марта. Победу со счётом 2:0 одержали подопечные Сергея Семака. Матео Кассьерра оформил дубль в этой встрече, забив на 13-й и 21-й минутах. Предыдущий матч динамовцев и петербуржцев закончился минимальной победой бело-голубых – 1:0. Тогда на 74-й минуте отличился Фёдор Смолов.