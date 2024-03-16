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Араухо: не могу представить себя в каком-либо клубе, кроме «Барселоны»

Араухо: не могу представить себя в каком-либо клубе, кроме «Барселоны»
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Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо ответил на вопрос о своём будущем. Уругвайский футболист дал понять, что он не рассматривает вариант с уходом из стана сине-гранатовых.

«Не могу представить себя в каком-либо клубе, кроме «Барселоны», – приводит слова Араухо Blaugranagram.

Араухо находится в системе «Барселоны» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл за «блауграну» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее стало известно о том, что Араухо является приоритетной трансферной целью мюнхенской «Баварии».

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