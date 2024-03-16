Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бригада арбитров Карасёва обслужит матч «Аль-Иттихада», за который играет Бензема

Бригада арбитров Карасёва обслужит матч «Аль-Иттихада», за который играет Бензема
Аудио-версия:
Комментарии

Российские арбитры Сергей Карасёв, Максим Гаврилин, Игорь Демешко и Виталий Мешков будут обслуживать матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Фатехом» и «Аль-Иттихадом», за который выступает известный французский нападающий Карим Бензема. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Саудовская Аравия - Про-Лига . 24-й тур
16 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Не начался
Аль-Иттихад
Джидда
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Сергей Карасёв будет главным судьёй. Его ассистентами назначены Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Виталий Мешков будет выполнять функции видеоассистента.

Ранее российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым работала на матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Абха» и «Аль-Ахли». Также Карасёв, Гаврилин, Демешко и Сергей Иванов обслуживали игру 19-го тура Про-лиги между командами «Аль-Таи» и «Аль-Иттихад».

Материалы по теме
Дюков рассказал, когда судьи из Саудовской Аравии могут начать обслуживать матчи РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android