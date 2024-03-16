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Бригада арбитров Карасёва обслужит матч «Аль-Иттихада», за который играет Бензема

Российские арбитры Сергей Карасёв, Максим Гаврилин, Игорь Демешко и Виталий Мешков будут обслуживать матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Фатехом» и «Аль-Иттихадом», за который выступает известный французский нападающий Карим Бензема. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, Сергей Карасёв будет главным судьёй. Его ассистентами назначены Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Виталий Мешков будет выполнять функции видеоассистента.

Ранее российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым работала на матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Абха» и «Аль-Ахли». Также Карасёв, Гаврилин, Демешко и Сергей Иванов обслуживали игру 19-го тура Про-лиги между командами «Аль-Таи» и «Аль-Иттихад».