Экс-вратарь «Урала» Баклов: Григорий Иванов никому не мешает на тренерской лавке

Вратарь «Уфы» Олег Баклов, ранее выступающий в составе «Урала», ответил на вопрос, как он относится к тому, что президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов (на фото слева) находится на тренерской лавке во время матчей команды.

«Я никак не отношусь к этому. Когда идёт игра, все мысли только о ней. Он президент клуба и сам решает, где ему сидеть. Я читал много интервью тренеров, и Виктора Михайловича тоже об этом спрашивали. Григорий Викторович никому там не мешает. Просто он очень любит футбол и ему принципиально находиться на бровке и видеть футбол не из ложи, а со скамейки запасных.

Он очень эмоциональный — думаю, это все видели (смеётся). Во время игр может подсказать какую-то мелочь — условно, если за спиной футболиста стоит игрок соперника», — рассказал Баклов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Баклов выступал за «Урал» с января 2018 года по июль 2023 года за вычетом сезона-2021/2022, который футболист провёл в аренде в «КАМАЗе». В составе первой команды «шмелей» футболист сыграл шесть матчей, в которых пропустил 11 голов, одну игру завершив «всухую».